14 ноября - приметы и обряды в День Кузьмы и Демьяна

Новости Украины:Святые Кузьма и Демьян – покровители ремесел, домашней птицы и брака.

Традиции 14 ноября

По народному календарю осени отводится время от Второго Спаса до кузьминок. В этот день доигрывали последние свадьбы - ковали счастье молодым. Святые Косьма и Дамиан считались покровителями семейного очага, кузнецов, а потому большим грехом было работать в этот день в кузнях. По народным представлениям, святые эти сами занимались кузнечным делом, ковали плуги и раздавали их людям для возделывания земли. В народных загадках кованую железную цепь называют Кузьмой: "Узловат Кузьма, развязать нельзя". Как Божьи кузнецы, Косьма и Дамиан носят молоты, которыми куют супружеские цепи, то есть заключают брачные союзы.

С Кузьмы и Демьяна, которые считались покровителями всех рукоделий, женщины садились за зимнюю пряжу и, обращаясь к святым, просили помочь им не отстать в работе от тех, кто начал прясть раньше: "Батюшка Кузьма-Демьян! Сравняй меня, позднюю, с ранними". Кузьминки были еще и девичьим праздником.

В этот день девушки собирались вместе и готовили стол, а вечером приглашали в гости парней, праздник продолжался "до света", а потом парни отправлялись воровать кур. К таким кражам относились снисходительно, потому что они сулили им много кур на будущий год. В некоторых местностях существовал обычай, по которому девушка на выданье готовила для семьи разные кушанья из курятины и угощала всех приходящих в дом.

В качество "почетного" угощения на такой стол подавалась куриная лапша. Обычно курицу на крестьянском дворе держали два года, за это время она могла снести почти 400 яиц - две трети своей продуктивности, назначенной ей природой на всю ее короткую, в среднем шестилетнюю, жизнь. Поэтому каждую осень хозяйки старались пополнить курятник молодками, а перестарки отправлялись на стол. В этот день справляли курьи именины: женщины собирались вокруг церкви Козьмы и Дамиана с курами, после обедни служили молебны, а богатые люди рассылали кур в подарок родным. Иногда совершали такой обряд: старший мужчина в доме выбирал петуха и сам отрубал ему голову топором в овине. Ноги его бросали на избы, чтобы водились куры, а петуха варили на обед.

Приметы на 14 ноября

Закует Кузьма-Демьян - до весны красной не расковать.

Козьма-Демьян с мостом, Никола (19 декабря) с гвоздем.

Козьма закует, а Михайло (21 ноября) раскует.

Холод на Кузьму-Демьяна - тепло на Михаила.

Кузьмы-Демьяна путь - не путь, а зимы перепутье.

Кузьма-Демьян - кузнец, кует лед на земле и на воде.

Если на Космодемьяна лист останется на дереве, то следующий год неурожайный (суровая зима и знойное лето).