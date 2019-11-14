У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления в прозе

Новости Украины:Имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и в переводе буквально означает "Бог мой – клятва", "почитающая Бога", "заклинающая Богом".

В Западной Европе также есть имя Изабелла (Изабель, Исабель), которое является формой средневекового провансальского имени Елизавета (Isabeu). Эти имена считались королевскими и были распространены среди высших кругов общества.

Элиза, Лиза, Луиза, Вета – это краткие формы имени Елизавета и его аналогов в различных языках. Но в последнее время эти имена стали независимыми и также употребляются как самостоятельные имена.

Капризная и властная, категоричная и самовлюбленная Елизавета часто чувствует себя недооценённой, поэтому часто вступает в конфликты и совершает безумные поступки. Это властные женщины, которые мечтают соорудить вокруг себя маленькое королевство. Елизавета упряма, завистлива, хвастлива, её постоянно мучают сомнения, она всегда имеет кучу проблем и пытается сообщить об этом абсолютно всем близким и друзьям. Тем не менее, с дорогими для Лизы людьми она проявляет себя доброй и отзывчивой женщиной.

Она – интроверт, замкнута и не всегда говорит то, что действительно думает. Елизавета умеет приспосабливаться к окружающим людям. Она любопытна и уравновешена, всегда доводит начатые дела до победного конца, при этом на первом месте для этой женщины будут её интересы. Она очень болезненно воспринимает собственные неудачи.

Конфликтность Лизы негативно сказывается на ее отношениях с коллегами. Елизавета обожает плести интриги и распускать сплетни, в общении с женщинами предпочитает быть лидером. Вообще же, профессиональная деятельность для Лизы не является самым важной сферой жизни. Идеальные профессии для Елизаветы – радио- и телерепортер, эти женщины всегда интересуются новейшими разработками в области радиоэлектроники. Тем не менее, втайне от всех Лизы мечтают быть разведчицами или следователями.

Самое важное в жизни Елизаветы – её семья. Лиза прекрасная хозяйка, бережливая и запасливая. Она отлично готовит и частенько балует своего супруга различными кулинарными изысками. К визитам друзей и родственников супруга Елизавета относится спокойно, также спокойно она общается с соседями.

Елизавета любит заманить в свои сети стеснительного мужчину, который даже не догадывается, куда попал. Она мечтает кинуться в объятия любимого человека, но скрывает свое желание, отчего может выглядеть холодной. Елизавета всегда ищет самое лучшее, в том числе и партнера. Внешне Лиза выглядит обаятельной, но хитрой кокеткой, она обожает ярко одеваться.

Елизавета очень легко сходится с новыми людьми. В общении с окружающими проявляет себя капризной и самовлюбленной, лишь близкие друзья знают ее, как добрую и уравновешенную женщину. У Елизаветы очень развита интуиция, которую она успешно использует для выбора друзей. Лиза обожает шумные компании и развлечения, однако, выбирая между подругами и семьей, всегда выбирает семью.

Поздравления

Дорогая Елизавета, сегодня твои именины. Родители дали тебе замечательное имя, которое носили величайшие женщины мира. И хотя ты не королева и не императрица, не великая актриса или певица, тебе не занимать у них величия, красоты, таланта и грациозности. Пусть то, чем одарил тебя Бог, поможет тебе возвыситься над окружающим. И пусть твоя небесная покровительница бережет тебя от напастей.

Сегодня, в день твоих именин, хочу сказать тебе о том, как ты дорога для меня. Твои прекрасные глаза освещают мою жизнь, а твоя добрая душа дает веру в возможность счастья. Пусть твоя покровительница охраняет тебя, когда меня нет рядом, и пусть каждый день твой будет таким же светлым, как именины.

Елизавета, твое имя означает "заклинающая Богом". И сегодня, в день твоих именин, хочу пожелать тебе приблизиться к вере, которая освещает жизнь и помогает легче справляться со всеми бедами. Еще я желаю тебе великого счастья, крепкого здоровья, верных друзей, и дружной семьи.

Дорогая Лизонька, поздравлю тебя, солнце. Желаю ярких моментов жизни и незабываемых впечатлений, потрясающих идей и невероятных историй, весёлых приключений и счастливых эмоций, чудесного настроения и несомненной удачи.

Дорогая наша Лизонька! Желаем, чтобы твоя жизнь была прекрасной, как у принцессы, чтобы на твоей голове всегда сияла корона, вокруг тебя всегда были верные и добрые люди, а каждый день был праздничным и радостным, как королевский балл. Желаем всегда быть в кругу внимания, и чтобы успех сам шел к тебе в руки.

Поздравляю милую Лизоньку с этим светлым и радостным днём. Желаю тебе, дорогая, жизни, как в сказке, сладких мечтаний и исполнения сокровенных желаний, желаю быть всегда и во всём успешной, нереально счастливой, доброй и нежной.

Милая Елизавета, поздравляю тебя. Желаю тебе, Лизонька, сиять очарованием и великолепием, украшать собой этот мир и дарить любимым людям свою нежность. Пусть не будет разочарований в твоей жизни, пусть любая твоя мечта непременно становится реальностью.

Очаровательная Елизавета, от души поздравляю тебя и хочу пожелать любви и нежности, романтики и счастья, безупречной красоты и постоянного влечения к чему-то радостному, светлому и доброму. Лизонька, пусть тебе покоряются все вершины, пусть перед тобой открываются ясные горизонты успеха!

Елизавета, поздравляю тебя! Желаю, чтобы перед тобой всегда были открыты двери с возможностями! Чтобы смехом и радостью полнился каждый день! Красоты, здоровья, любви, внимания, спокойствия, целеустремленности и счастья!

Дорогая Елизавета, спешу тебя поздравить в этот день и пожелать исполнения заветных мечтаний и солнечной радости в душе, великих и счастливых событий, неотразимой красоты и искренней доброты сердца, неземной любви и несомненной удачи.

Прекрасная Елизавета, живи для тех, кто в тебе нуждается, общайся только с теми, кто не предает! Желаю оценить по достоинству все, что преподносит жизнь и, обязательно, всегда верить в лучшее!