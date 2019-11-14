Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября

Новости Украины:В Украине опять ожидается без осадков, лишь на Западе вероятны дожди.

В Украине продолжают биться температурные рекорды, а также продолжается ноябрь без осадков.

Пока в Украине властвует антициклон на территории практически всей страны ожидается без осадков. В то же время в южной Европе властвует циклон, из-за которого один из главных туристических центров мира Венецию сильно затопило, а в Испании ожидается небольшой снег.

14 ноября в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье возможен дождь. Ветер юго-восточный, порывистый, сильный. Температура воздуха относительно высокая, в день +8+12 градусов, на Юге и Западе +13+19 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +13…+15, дожди

Львов – +13…+15, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +11…+13, небольшой дождь

Тернополь – +13…+15, небольшой дождь

Черновцы – +12…+14, небольшой дождь

Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

Луцк – +12…+14, небольшой дождь

Ровно – +12…+14, переменная облачность, сухо

Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо

Одесса – +12…+14, переменная облачность, сухо

Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо

Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо

Симферополь – +14…+16, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

Чернигов – +10…+12, переменная облачность, сухо

Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо

Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо

Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо

Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

Харьков – +9…+11, переменная облачность, сухо

Киев – +10…+12, переменная облачность, сухо

15 ноября, по прогнозам синоптиков, погода "улучшится", на всей территории страны ожидается без осадков.

Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, переменная облачность, сухо

Львов – +12…+14, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо

Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо

Черновцы – +12…+14, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +12…+14, переменная облачность, сухо

Луцк – +10…+12, переменная облачность, сухо

Ровно – +10…+12, переменная облачность, сухо

Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо

Одесса – +15…+17, переменная облачность, сухо

Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо

Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо

Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо

Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо

Полтава – +8…+10, переменная облачность, сухо

Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо

Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо

Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что пока рано прогнозировать погоду на Новый год: