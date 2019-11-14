Скачать
Четверг, 14.11.2019
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Верховная Рада может принять госбюджет-2020 уже сегодня: повестка дня
Верховная Рада может принять госбюджет-2020 уже сегодня: повестка дня
Завацкая и Калинина пробились в третий круг турнира в Хьюстоне
Завацкая и Калинина пробились в третий круг турнира в Хьюстоне
14 ноября - приметы и обряды в День Кузьмы и Демьяна
14 ноября - приметы и обряды в День Кузьмы и Демьяна

Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября

Смотрите фото (3)
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине опять ожидается без осадков, лишь на Западе вероятны дожди.

В Украине продолжают биться температурные рекорды, а также продолжается ноябрь без осадков.

Пока в Украине властвует антициклон на территории практически всей страны ожидается без осадков. В то же время в южной Европе властвует циклон, из-за которого один из главных туристических центров мира Венецию сильно затопило, а в Испании ожидается небольшой снег.

14 ноября в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье возможен дождь. Ветер юго-восточный, порывистый, сильный. Температура воздуха относительно высокая,  в день +8+12 градусов, на Юге и Западе +13+19 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +13…+15, дожди

  • Львов – +13…+15, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +11…+13, небольшой дождь

  • Тернополь – +13…+15, небольшой дождь

  • Черновцы – +12…+14,  небольшой дождь

  • Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +12…+14, небольшой дождь

  • Ровно – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +14…+16, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +9…+11, переменная облачность, сухо

  • Киев – +10…+12, переменная облачность, сухо

15 ноября, по прогнозам синоптиков, погода "улучшится", на всей территории страны ожидается без осадков.

Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, переменная облачность, сухо

  • Львов – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +12…+14,  переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Луцк – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +15…+17, переменная облачность, сухо

  • Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо

  • Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо

  • Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо

  • Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо

  • Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что пока рано прогнозировать погоду на Новый год:

 

Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды на 14 ноября, Прогноз погоды в Киеве, Прогноз погоды на 15 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
02 Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
03 Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
04 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
05 Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
В Белом доме сделали заявление касательно переговоров Трампа и Эрдогана
В Белом доме сделали заявление касательно переговоров Трампа и Эрдогана
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Установлен настоящий возраст реки Нил
Установлен настоящий возраст реки Нил
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь