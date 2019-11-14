Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября

В Украине продолжают биться температурные рекорды, а также продолжается ноябрь без осадков.
Пока в Украине властвует антициклон на территории практически всей страны ожидается без осадков. В то же время в южной Европе властвует циклон, из-за которого один из главных туристических центров мира Венецию сильно затопило, а в Испании ожидается небольшой снег.
14 ноября в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье возможен дождь. Ветер юго-восточный, порывистый, сильный. Температура воздуха относительно высокая, в день +8+12 градусов, на Юге и Западе +13+19 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 14 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +13…+15, дожди
Львов – +13…+15, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +11…+13, небольшой дождь
Тернополь – +13…+15, небольшой дождь
Черновцы – +12…+14, небольшой дождь
Хмельницкий – +11…+13, переменная облачность, сухо
Луцк – +12…+14, небольшой дождь
Ровно – +12…+14, переменная облачность, сухо
Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо
Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо
Одесса – +12…+14, переменная облачность, сухо
Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо
Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо
Симферополь – +14…+16, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо
Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо
Чернигов – +10…+12, переменная облачность, сухо
Сумы – +8…+10, переменная облачность, сухо
Полтава – +9…+11, переменная облачность, сухо
Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо
Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо
Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо
Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо
Харьков – +9…+11, переменная облачность, сухо
Киев – +10…+12, переменная облачность, сухо
15 ноября, по прогнозам синоптиков, погода "улучшится", на всей территории страны ожидается без осадков.
Прогноз погоды на пятницу, 15 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17, переменная облачность, сухо
Львов – +12…+14, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +12…+14, переменная облачность, сухо
Тернополь – +12…+14, переменная облачность, сухо
Черновцы – +12…+14, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +12…+14, переменная облачность, сухо
Луцк – +10…+12, переменная облачность, сухо
Ровно – +10…+12, переменная облачность, сухо
Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо
Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо
Одесса – +15…+17, переменная облачность, сухо
Николаев – +12…+14, переменная облачность, сухо
Херсон – +12…+14, переменная облачность, сухо
Симферополь – +15…+17, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо
Черкассы – +10…+12, переменная облачность, сухо
Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо
Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо
Полтава – +8…+10, переменная облачность, сухо
Днепр – +10…+12, переменная облачность, сухо
Запорожье – +12…+14, переменная облачность, сухо
Донецк – +8…+10, переменная облачность, сухо
Луганск – +8…+10, переменная облачность, сухо
Харьков – +8…+10, переменная облачность, сухо
Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что пока рано прогнозировать погоду на Новый год: