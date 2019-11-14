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Четверг, 14.11.2019
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
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Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"

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Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Принятие закона о рынке земли. Закон об обличителях коррупции подписан Зеленским. Ляшко вызван в ГПУ. Открытые слушания в Конгрессе США и другие.

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Верховная Рада, Рынок земли, Олег Ляшко, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор, Джордж Кент.
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