Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"

Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.
Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за принятие в первом чтении законопроекта.
Фракция "Европейская солидарность" подает комплексный пакет правок к принятому в первом чтении закону об обороте сельскохозяйственных земель.
Фракция "Батькивщина" просит Конституционный суд разъяснить, противоречит ли Основному закону принятый в первом чтении законопроект. Также лидер фракции Юлия Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к власти.
А вот партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) настаивает на проведении референдума не только по вопросу открытия рынка сельскохозяйственных угодий в Украине, но и о доверии к действующей власти.
Зеленский подписал закон об обличителях коррупции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" №198-ІХ который Верховная Рада приняла 17 октября.
Ляшко вызвали в прокуратуру после драки с Герусом
Сам Олег Ляшко считает, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела преднамеренно.
Тейлор раскрыл новые детали о звонке Трампа после разговора с Зеленским.
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.
В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что окружение президента США Дональда Трампа пыталось втянуть Украину в избирательное расследование против его политических оппонентов на выборах, а также скомпрометировать честных дипломатов, которые развивали соответствующие двусторонние отношения с Киевом.
Давид Вилья принял решение завершить карьеру в 37-летнем возрасте.
Именитый испанский форвард Давид Вилья принял решение "повесить бутсы" на гвоздь в 37-летнем возрасте.
Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал возможность проведения третьего боя против Геннадия Головкина.
Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что согласился бы провести третий бой с Геннадием Головкиным только в том случае, если ему предложат достаточно денег.
Сборная Украины проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против сборной Сербии.
Сборная Украины сыграет на выезде против Сербии в матче 10-го тура отбора на Евро-2020. Поединок пройдет в Белграде на стадионе Райко Митич 17 ноября. Прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020.
Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе
Официально стало известно, что в песенном конкурсе Евровидение в 2020 году, который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, примут участие представители 41 страны.
MacBook Pro представлен официально
Компания Apple официально представила новое поколение MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.
Китайский производитель Xiaomi представил свой новый смартфон CC9 Pro во время большой презентации в Китае 5 ноября.
На следующий день новинку представили на глобальном рынке, где он получил название Xiaomi Mi Note 10. А 13 ноября Mi Note 10 презентовали в Киеве.
С 5 по 11 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень" впервые состоится "Еврофест: кино для каждого".
"Еврофест: кино для каждого" – кинофестиваль европейских фильмов, созданный для повышения толерантности и равенства в украинском обществе, а также расширения возможностей досуга для людей с инвалидностью.