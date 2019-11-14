Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"

2 Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" №198-ІХ который Верховная Рада приняла 17 октября.

3 Ляшко вызвали в прокуратуру после драки с Герусом Сам Олег Ляшко считает, что власть фальсифицирует против него и его команды уголовные дела преднамеренно.

4 Тейлор раскрыл новые детали о звонке Трампа после разговора с Зеленским. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля. В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что окружение президента США Дональда Трампа пыталось втянуть Украину в избирательное расследование против его политических оппонентов на выборах, а также скомпрометировать честных дипломатов, которые развивали соответствующие двусторонние отношения с Киевом.

5 Давид Вилья принял решение завершить карьеру в 37-летнем возрасте. Именитый испанский форвард Давид Вилья принял решение "повесить бутсы" на гвоздь в 37-летнем возрасте.

6 Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал возможность проведения третьего боя против Геннадия Головкина. Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что согласился бы провести третий бой с Геннадием Головкиным только в том случае, если ему предложат достаточно денег.

7 Сборная Украины проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против сборной Сербии. Сборная Украины сыграет на выезде против Сербии в матче 10-го тура отбора на Евро-2020. Поединок пройдет в Белграде на стадионе Райко Митич 17 ноября. Прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020.

8 Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе Официально стало известно, что в песенном конкурсе Евровидение в 2020 году, который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, примут участие представители 41 страны.

9 MacBook Pro представлен официально Компания Apple официально представила новое поколение MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.

10 Китайский производитель Xiaomi представил свой новый смартфон CC9 Pro во время большой презентации в Китае 5 ноября. На следующий день новинку представили на глобальном рынке, где он получил название Xiaomi Mi Note 10. А 13 ноября Mi Note 10 презентовали в Киеве.