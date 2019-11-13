Рынок земли: "ЕС" готовит пакет правок к закону

Новости Украины:"Евросолидарность" подает пакет правок к закону об обороте сельхозземель.

Фракция "Европейская солидарность" подает комплексный пакет правок к принятому в первом чтении закону об обороте сельскохозяйственных земель, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Мы требуем - ограничить концентрацию земли в одних руках и убрать норму о разрешении на 210 тысяч гектаров собственности, создание прозрачного земельного кадастра как предпосылки (за год его можно создать), земельного банка, предусмотреть предохранители для защиты плодородия и восстановления земли, рекультивации, минимальную цену, чтобы крестьяне сейчас не продали свои паи за бесценок и чтобы им заплатили рыночную стоимость земли", - заявила она.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Инициатором законопроекта № 2178 был Кабинет министров. Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.