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Среда, 13.11.2019
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Рынок земли: "ЕС" готовит пакет правок к закону

Рынок земли: "ЕС" готовит пакет правок к закону
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:"Евросолидарность" подает пакет правок к закону об обороте сельхозземель.

Фракция "Европейская солидарность" подает комплексный пакет правок к принятому в первом чтении закону об обороте сельскохозяйственных земель, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Мы требуем - ограничить концентрацию земли в одних руках и убрать норму о разрешении на 210 тысяч гектаров собственности, создание прозрачного земельного кадастра как предпосылки (за год его можно создать), земельного банка, предусмотреть предохранители для защиты плодородия и восстановления земли, рекультивации, минимальную цену, чтобы крестьяне сейчас не продали свои паи за бесценок и чтобы им заплатили рыночную стоимость земли", - заявила она.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Рынок земли: законопроект поддержан в первом чтении

Инициатором законопроекта № 2178 был Кабинет министров. Нардепы подали 10 альтернативных проектов закона. Заседание началось с задержкой, так как депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" блокировали президиум и трибуну.

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Ирина Геращенко, Европейская солидарность.
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