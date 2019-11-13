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Среда, 13.11.2019
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Президент подписал закон о защите обличителей коррупции

Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
19:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон об обличителях коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" №198-ІХ который Верховная Рада приняла 17 октября.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в среду, задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей – людей, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - сказано в сообщении.

Отмечается, что закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развитию экономики и росту благосостояния граждан.

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Как сообщалось, 17 октября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

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Законопроект предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

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Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом в момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. В законе оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

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Закон, Коррупция, Владимир Зеленский.
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