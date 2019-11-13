Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ

Новости Украины:"Батькивщина" просит КС растолковать статью Конституции о земле.

Фракция "Батькивщина" просит Конституционный суд разъяснить, противоречит ли Основному закону принятый в первом чтении законопроект о об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Мы хотим, чтобы Конституционный суд просто разъяснил нам, может ли такой закон, который принят без референдума, быть конституционным. Сегодня такое конституционное представления мы передали уже в Конституционный суд", - сказала Тимошенко на брифинге в среду в Киеве.

Она уточнила, что народные депутаты в представлении просят разъяснить КС 13-ю статью Основного закона. "Может ли так быть, чтобы в то время, когда Конституция Украины четко говорит, что украинская земля - это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали вопреки воле украинского народа", - отметила лидер фракции.

Как сообщалась, Рада в среду приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно ст.13 Конституции "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.