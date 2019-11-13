Кент об украинском деле: Нападки на Йованович подорвали национальные интересы США и Украины

Новости мира:Окружение Трампа хотело втянуть Украину в "политизированное" расследование.

Окружение президента США Дональда Трампа пыталось втянуть Украину в избирательное расследование против его политических оппонентов на выборах, а также скомпрометировать честных дипломатов, которые развивали соответствующие двусторонние отношения с Киевом.

Об этом заявил во время слушаний в среду в Палате представителей США заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Соединенные Штаты не должны просить другие страны, чтобы они были задействованы в выборочных и политизированных расследованиях или судебных преследованиях, направленных против оппонентов правящей (в США - ред.) силы, потому что такие выборочные действия подрывают верховенство права - независимо от страны", - заявил Кент.

Он подчеркнул, что в случае выявления какой-либо криминальной активности, расследованием в отношении американских граждан должны заниматься правоохранительные органы США.

"Если мы считаем, что преступное деяние происходило за рубежом, что нарушает американское законодательство, у нас есть институциональные механизмы для решения этого вопроса, в том числе через Министерство юстиции и агентов ФБР, назначенных на должности за рубежом с целью надзора, или же через договорные механизмы, такие как Договор о взаимной правовой помощи", - заявил представитель Госдепартамента США.

В то же время американский дипломат крайне негативно высказался относительно попыток окружения президента Трампа устранить тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Как заявил Кент, в течение периода с 2018 по 2019 годы, он все больше убеждался в попытках Руди Джулиани и его соратников - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - "облить грязью" посла Мари Йованович.

"Было неожиданно и печально наблюдать за некоторыми американцами - в том числе теми, кто объединил усилия с коррумпированными украинцами - в погоне за частными интересами, которые атаковали преданных государственных служащих, способствующих интересам США в Украине", - подчеркнул Кент.

При этом он выразил убеждение, что эти нападки "подорвали национальные интересы США и Украины, а также нанесли ущерб нашим критически важным двусторонним отношениям".

Как сообщалось ранее, в среду, 13 ноября, в Палате представителей США начались первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Соединенных Штатов Трампа.