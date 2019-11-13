Коломойский рассказал, что сделал бы с делом Байдена

Новости Украины:Коломойский заявил, что на месте Зеленского начал бы расследование касательно сына Джо Байдена.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на месте президента Украины он бы дал ход расследованию против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу компании Burisma.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование (против Байдена - ред.), к которому стремится Трамп", - говорится в сообщении.

На вопрос журналиста, не рискует ли Украина оказаться в проигрыше, если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат от демократов, Коломойский ответил: "Если они вздумают мудрить с нами, мы сблизимся с Россией".

В конце сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования по импичменту Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена - главного конкурента Трампа на президентских выборах в США. В то же время Байден заявляет, что его сын Хантер не сделал ничего плохого, работая в наблюдательном совете украинской газовой компании Burisma.