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Коломойский рассказал, что сделал бы с делом Байдена

Коломойский рассказал, что сделал бы с делом Байдена
17:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Коломойский заявил, что на месте Зеленского начал бы расследование касательно сына Джо Байдена.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на месте президента Украины он бы дал ход расследованию против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу компании Burisma.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование (против Байдена - ред.), к которому стремится Трамп", - говорится в сообщении.

На вопрос журналиста, не рискует ли Украина оказаться в проигрыше, если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат от демократов, Коломойский ответил: "Если они вздумают мудрить с нами, мы сблизимся с Россией".

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В конце сентября демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру расследования по импичменту Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена - главного конкурента Трампа на президентских выборах в США. В то же время Байден заявляет, что его сын Хантер не сделал ничего плохого, работая в наблюдательном совете украинской газовой компании Burisma.

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Джо Байден, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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