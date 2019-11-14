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Сытник анонсировал скорое "возвращение" в Украину скандального Онищенко

Сытник анонсировал скорое "возвращение" в Украину скандального Онищенко
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться.

Политика экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды, рассказал Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

Поэтому, по словам главы НАБУ, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца этого года.

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"Есть определенная ориентировочная дата – декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", – подчеркнул Сытник.

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НАБУ, Александр Онищенко, Артем Сытник.
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