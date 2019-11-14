Загороднюк: С врагом не может быть никаких финансово-экономических отношений

Новости Украины:Андрей Зогороднюк заявил, что еще в 2014 году понял, кто враг Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей страничке в Фейсбук написал, что еще в 2014 году понял, что Россия - враг Украины, а с врагом не может быть никаких отношений, особенно финансово-экономических.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 5-ти букв - Росія", - написал министр.

Он так же подчеркнул, что на Донбассе воюют не "ополченцы" и не "местная милиция",а российские военные, что подтверждается событиями Иловайска.

Кроме этого, министр обороны заявил, что с врагом можно разговаривать языком оружия либо же дипломатии; с Россией не может быть никаких финансово-экономических отношений; Украина должна сделать все от нее зависящее для максимального сотрудничества и интеграции с НАТО.

Он заявил, что как министр обороны не просто держит это на контроле, а "живет этим".