Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября

Новости Украины:Акиндин и Пигасий были придворными царя Соломона и тайными христианами.

Завтра православные люди будут отмечать день памяти святых Акиндина, Пигасия и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке.

В этот день на Киевской Руси говорили: "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит". В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.

Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках, — овинника, гуменника, рижника.

День постепенно убывает, и вечером работу обычно выполняли при свете лучин или свечей. Обычно следить за лучинами поручали детям. Лучины сгорали за несколько минут, а потому, нужно было вовремя менять их, чтобы не остаться в темноте. Кроме того, в этот период старались просушить зерно посредством разведения под ним огня. На таком огне лети любили выпекать картошку. Собирались все вместе и рассказывали друг другу интересные истории. Было распространено верование в овинника, который не считался злым духом. Однако нужно было попросить у него разрешения провести работу по топке овины. Если же овинника обидеть, то он может перебросить огонь на снопы и спалить урожай. Те люди, которые видели овинника, говорили, что он предстает в образе невысокого седовласого старичка или высокого мужчины с суровым взглядом. Крестьянки в это период также занимались обминанием льна и конопли, готовили их на продажу или начинали прясть.

Приметы на 15 ноября

Много снега 15 ноября по приметам сулит весеннее полноводье.

Грязь стоит в этот день – до начала зимы будет тепло.

Снегири кричат в Житницу – примета к лютому морозу.

Снегопад предсказывают галки и синицы, летающие по двору 15 ноября.

Небо в тучах – к теплу.

Облака 15 ноября против ветра перемещаются – примета к снегопаду.

Если в Акиндинов день попросить прощения у тех, кого обидел, то очень скоро жизнь наладится.

Одежда, купленная 15 ноября, по приметам считается счастливой.

У незамужней девушки сильно сердце застучало, – значит, рядом суженый прошел.

Родившиеся в этот день живут очень долго. Никогда не будут нуждаться в деньгах. Излишне эмоциональны и вспыльчивы.