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В Австрии прояснили ситуацию с экстрадицией Фирташа в США

В Австрии прояснили ситуацию с экстрадицией Фирташа в США
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Решение вопроса экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки затягивают его адвокаты, а не австрийская сторона.

Об этом заявил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг на совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции.

"Что касается вопроса Фирташа, то он не затягивается с австрийской стороны ... Министерство юстиции (Австрии - ред.) уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты, соответственно, затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела", - отметил Шалленберг.

Он подчеркнул: только все судебные процессы будут завершены и соответствующие силовые структуры получат решение суда, будет принято решение об экстрадиции.

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Как сообщалось, судебный процесс по делу об экстрадиции владельца корпорации Group DF Дмитрия Фирташ в Соединенные Штаты продолжается с 2014 года.

Фирташ был задержан в столице Австрии 12 марта 2014 года на запрос министерства юстиции США. Ведомство обвинило украинского олигарха в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать основанной в Чикаго (США) компании Boeing.

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США, Австрия, Дмитрий Фирташ, Александр Шалленберг.
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