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Украина может выйти из минских договоренностей

Украина может выйти из минских договоренностей
11:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко рассказал, в каком случае Украина может выйти из минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".

"Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярная заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр в интервью украинской службе Би-Би-Си.

Для этого Минск и существует или нормандская встреча существует - чтобы лидеры сели и сказали: нас не устраивает это, у нас есть другая идея, давайте сделаем миротворческую операцию или операцию по поддержанию мира", - заявил Пристайко.

По его словам, минский процесс не был запланирован как бесконечно долгий. "Он был запланирован на первый год. Почему тогдашнее руководство нашего государства решило пытаться продолжить Минск, а не честно сказать, что он не работает и надо искать другое? Сыграли свою роль санкции, которые были привязаны в Минск. Был целый клубок связанных с этим проблем. Отказаться от Минска - очень сложное политическое решение", – сказал министр.

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На вопрос, есть ли дедлайн или что должно произойти, чтобы Украина отказалась от Минска, Пристайко сказал: "Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко, но если эта встреча (ожидаемый нормандский саммит – прим.ред.), которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся …если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен ".

По его словам, санкции в отношении РФ могут быть отменены и без выхода из Минска. "Мы можем с вами выполнять Минск до конца нашей жизни и до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть отменены каждые полгода. Сложная эквилибристика между тем, как понять и почувствовать настроения, и могут санкции все еще сыграть сдерживающую роль, или нам нужно все-таки выйти из Минска и искать мир каким-то другим путем - это и есть ответственность главы государства и нынешнего правительства, и всего общества"- сказал министр.

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Пристайко сказал, что в случае выхода из минского процесса, "у Киева есть видение нескольких возможных вариантов". "Например, если не Минск, то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира", - сказал министр.

"Этого элемента нет в Минске, и это возможно апгрейд Минска в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью третьей силы. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую миссию. Более того, они вносили свой вариант - вы помните - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - пояснил Пристайко.

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Россия, РФ, МИД Украины, Вадим Пристайко, Минские соглашения.
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