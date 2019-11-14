Пристайко: Крым не обсуждается в "нормандском формате"

Новости Украины:По словам главы МИД Украины, формат, в котором обсуждается Крым - трибуна ООН.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью BBC News сообщил, что крымского вопроса не будет на повестке дня "нормандского формата".

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - заявил Пристайко.

По словам Пристайко, вопрос с оккупацией Крыма подымается в ООН.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский после заседания Комиссии Украина-НАТО сообщил, что встреча в "нормандском формате" может состоятся лишь при условии, что этого захотят все стороны.

В то же время Российская сторона заявляет, что дата проведения встречи в "нормандском формате" не известна. Стороны не могут назвать даже приблизительных сроков.