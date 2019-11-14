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Пристайко: Крым не обсуждается в "нормандском формате"

Пристайко: Крым не обсуждается в "нормандском формате"
11:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам главы МИД Украины, формат, в котором обсуждается Крым - трибуна ООН.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью BBC News сообщил, что крымского вопроса не будет на повестке дня "нормандского формата".

"Нормандские переговоры не касаются Крыма, Крым обсуждается в других форматах", - заявил Пристайко.

По словам Пристайко, вопрос с оккупацией Крыма подымается в ООН. 

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский после заседания Комиссии Украина-НАТО сообщил, что встреча в "нормандском формате" может состоятся лишь при условии, что этого захотят все стороны. 

Пристайко и посол Индии обсудили возможность упрощения визового режима

В то же время Российская сторона заявляет, что дата проведения встречи в "нормандском формате" не известна. Стороны не могут назвать даже приблизительных сроков.

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Россия, Крым, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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