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Угроза номер один: в СНБО считают кибератаки одними из приоритетов безопасности страны

Угроза номер один: в СНБО считают кибератаки одними из приоритетов безопасности страны
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам Алексея Данилова, это угроза не только для Украины, но и для других стран.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что для Украины вопрос противодействия киберугрозам выходит на первый план.

Об этом он сообщил во время встречи с заместителем министра обороны, государственным секретарем Министерства обороны Королевства Норвегия Туне Скуген, сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов отметил усиление значения вопросам безопасности в киберсфере.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть соответственно подготовлены к противодействию им", - сказал секретарь СНБО.

При этом он выразил надежду на углубление сотрудничества с Норвегией в сфере кибербезопасности.

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Кроме этого, Данилов выразил благодарность за поддержку Украины со стороны Норвегии в сложные времена войны и борьбы за восстановление суверенитета над временно оккупированными территориями.

"Мы очень ценим вклад Норвегии и вашу стойкость в вопросе сохранения санкций против российского агрессора", - отметил он, добавив, что для президента Украины Владимира Зеленского ключевым является прекращение военных действий на Донбассе и решение гуманитарных вопросов.

В свою очередь Скуген отметила, что киберугрозы "формируют новое измерение безопасности", и подчеркнула необходимость развивать системное международное сотрудничество в этой сфере.

Также заместитель министра обороны Норвегии отметила прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, в борьбе с коррупцией и реформе системы государственных закупок.

Скуген заверила в неизменности поддержки Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности, и выразила готовность и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество.

"Мы осуждаем нарушения со стороны России международного права, поддерживаем санкционное давление, - сказала она. - Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в вопросах евроинтеграции, борьбы с коррупцией и дальнейших реформ", - сказала она.

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СНБО, Кибербезопасность, Владимир Зеленский, Алексей Данилов.
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