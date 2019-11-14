Польша и Украина работают над углублением армейского сотрудничества

Новости Украины:Украина продолжает работа по комплексному реформированию сектора обороны государства с учетом опыта стран-членов НАТО.

Вооруженные силы Украины и Польши намерены углубить военное сотрудничество.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Фейсбуке в четверг.

"В рамках работы по трансформации Объединенного командования ВСУ в период с 12 по 14 ноября состоялся визит делегации ВСУ во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым в Польшу", - сказано в сообщении.

Так, по результатам встреч получено развернутую информацию об опыте реформирования Объединенного командования ВС Польши в соответствии со стандартами НАТО.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польскую сторону о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Также была достигнута договоренность о перспективных шаги по углублению военного сотрудничества между Вооруженными силами обеих стран", - сказано в сообщении.