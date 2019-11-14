Денисова о политзаключенных: Необходимо, чтобы знали всех

Новости Украины:Омбудсмен считает, что когда имена политзаключенных на слуху, это облегчает обмен.

Имена всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и оккупированном Крыму, должны быть постоянно на слуху, это значительно облегчает процесс обмена.

Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Облегчает (процесс обмена) то, когда знают фамилии. И поэтому я призываю: необходимо, чтобы знали всех: Владимира Дудку, Алексея Бессарабова, Валентина Выговского, Александра Шумкова, всех наших крымских татар – 87 человек… Они все должны быть на слуху, … каждый из 115 человек, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - заявила омбудсмен.

По ее словам, подход Москвы таков, что когда "груз" становится токсичным, лучше от него избавиться.

"Вот мы должны "токсичность" этого, извините за выражение, "груза" создавать. Это можно сделать только информационно", - отметила Денисова, добавив: важно, чтобы об этих людях говорило и международное сообщество.

Она подчеркнула, что в списке на обмен нет более или менее приоритетных фигур.

"Вот говорят: кто первый в списке на следующее освобождение? Каждый из 115. У нас нет – раз, два, три, четыре, пять… У нас есть 115 человек", - подчеркнула уполномоченный.

Что касается того, сколько человек в российском списке, Денисова заметила, что "каждый день это число меняется".

Раскрывать детали подготовки следующего обмена она не стала, заметив, что чем меньше людей об этом знают, тем больше шансов, что обмен состоится. Однако, она добавила, что "процесс идет".