Пристайко оценил вклад УГКЦ в объединительные процессы в Украине и мире

Новости Украины:Главы МИД Украины и УГКЦ обсудили мирные инициативы Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом (Шевчуом) и обсудил будущие совместные проекты, направленные на празднование за рубежом важных дат по истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"14 ноября 2019 года состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом (Шевчуком). Министр высоко оценил вклад УГКЦ в объединительные процессы как в Украине, так и за ее пределами для сохранения духовной целостности и самобытности украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоятель УГКЦ рассказал о международной деятельности церкви, в частности, о своих визитах в Австрию и США, а также о развитии зарубежных приходов. Также участники встречи обсудили пути реализации мирных инициатив Президента Украины Владимира Зеленского, будущие совместные проекты, направленные на празднование за рубежом важных дат по истории Украины и почтение памяти выдающихся личностей, в частности митрополита Андрея Шептицкого, помощь трудовым мигрантам, ознакомление мировой общественности с украинской культурой и духовным наследием.

В пресс-службе также сообщили, что Блаженнейший Святослав пригласил представителей МИДа принять участие в мероприятии УГКЦ по вопросам поддержки украинских трудовых мигрантов, который запланирован в августе 2020 во Львове. Собеседники подчеркнули важность налаживания прямых контактов с общинами зарубежных украинцев с целью донесения правды об Украине, развития эффективной народной дипломатии.