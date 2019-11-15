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Пятница, 15.11.2019
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15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина

15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина

15 ноября - приметы и обряды в День Пигасия и Акиндина
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине 15 ноября почитают память великих святых.

Традиции 15 ноября

Считалось, что Акиндин разжигает овин, а Пегасий солнце гасит. То есть световой день убывает, а значит, надо отгонять темень, но делать это осторожно, чтобы не спалить весь дом. С этого дня обряды оберега света и зерна в закромах исполняются особенно внимательно.

В этот день чествовали овинника, "поздравляли" его и оставляли рядом с ямой, в которой разводили огонь, горшок овсяной каши. Овин, овинный хозяин в народных поверьях и обычаях предстают живыми существами, обращаться с которыми надо с почтением и опаской. В овине сушатся и обмолачиваются снопы, приумножается достаток семьи, в то же время в нем легко возникают пожары, которые во многих областях нашей страны приписывались причудам или гневу овинника.

Бережное и суеверное отношение к овину идет с самых давних пор: в летописях встречаются указания на то, что эти строения были местом поклонения огню еще у наших предков-язычников. "И огневи молятся под овином", - говорит летописец. Сам овинник - дух, охраняющий овин, то есть по сути - божество огня. В народе считали, что огонь имеет божественное происхождение и произошел от меча архангела, который стоял у ворот рая, чтобы Адам, изгнанный из рая, не смог вернуться обратно, но позволил ему взять огонь, от которого произошел весь огонь на земле.

Поэтому, когда работы в овине были завершены, хозяин дома брал с собой небольшой свежеиспеченный пшеничный хлеб, который был "особо удачным", то есть хорошо пропечен и просто красив, ставил на хлеб солонку с солью, брал с собой стакан и бутылку водки и отправлялся в овин. Войдя в строение спиной, хозяин говорил: "Овинник, я тебе принес хлеб и соль, чтобы ты меня не пугал, когда приду в овин. Аминь!" Затем хозяин клал хлеб и соль посередине овина, кланялся в пояс и говорил: "Вот тебе, батюшка овин, хлеб и соль, пшеничная булка. Как булка хороша, також и урожай дай хорош, сам-двадцать, чтобы птица не клевала, чтоб ветры не вздували, чтобы градом не сбивало, чтобы дождем не высекало и солнцем не сожигало. Аминь, аминь, аминь!"

После этого хозяин крест-накрест обходил овин, выпивая в каждом углу по глотку водки, а затем выплескивал остальное на землю со словами: "Вот это, батюшка овин, тебе, чтобы ты не загорался. Как вино горит и не сгорает, так и ты, овин, не сгорай. Аминь". Последний глоток водки надо было выпить в центре овина со словами: "Спасибо тебе, батюшка овин, что мой хлеб сохранил".

Народные приметы на 15 ноября

Если снег выпал, то он будет лежать до самой весны, и зима будет достаточно суровой

Оттепель – зима наступит еще нескоро

Если человек родился 15 ноября, то в качестве оберега ему стоит носить гранат

Распутница на дорогах началась – теплые погоды установятся до начала декабря

По примете 15 ноября, снегири кричат – вскоре наступят морозные дни

Знаменательные события в истории: 15 ноября 2019 года

Галки и синицы по двору летают – жди похолодания

Небо затянуто тучами – по приметам, жди оттепели

Облака плывут против ветра – жди снегопада

Если загадать желание 15 ноября, то оно обязательно исполнится

Если попросить прощения у всех, кого обидел, до заката, то жить станет легче.

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