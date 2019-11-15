Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права.
Другие названия праздника:
"Анна",
"Кросник",
"Агапий",
"Бабы".
История праздника
Предание гласит, что Анна и византийский царевич были помолвлены, но брак не случился, поэтому девушка решила посвятить свою жизнь Богу. Примерно в 1086 году ее отец Всеволод Ярославич построил для нее женский Андреевский монастырь, в котором Анна стала первой игуменьей. Анна потратила много сил, чтобы благоустроить обитель, открыла первую в Европе школу для девочек при монастыре. Здесь учениц обучали пению, ремеслам и грамоте. Также Анна продолжала участвовать в делах государства.
Погоду на ближайшее время определяли и по тому, в какой стороне кроты роют ямы:
в северной – к потеплению;
в южной – к морозу;
в западной – к дождям и туманам;
в восточной – к сухой погоде.
Традиции и обряды
В этот день особенно следили за погодой, считалось, что если в тот день не будет снега, то хорошего урожая в следующем году можно не ждать, хотя в то же время холодный день означал голодную осень. Была еще одна примета, если сильно горели дрова в печи, а пламя высоко шло в трубу, то будет буря. Сильные морозы также обещали облака, которые низко плыли по небу.
Девушки занимались рукоделием, особенно прядением льна и ткачеством. О хозяйках, в зависимости от их мастерства говорили: "Льняное золото растит девку царевной" или же "Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется".