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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
11:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Завтра, 16 ноября, почитается память Анны Всеволодны – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне.

В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права.

Другие названия праздника:

"Анна",

"Кросник",

"Агапий",

"Бабы".

История праздника

Предание гласит, что Анна и византийский царевич были помолвлены, но брак не случился, поэтому девушка решила посвятить свою жизнь Богу. Примерно в 1086 году ее отец Всеволод Ярославич построил для нее женский Андреевский монастырь, в котором Анна стала первой игуменьей. Анна потратила много сил, чтобы благоустроить обитель, открыла первую в Европе школу для девочек при монастыре. Здесь учениц обучали пению, ремеслам и грамоте. Также Анна продолжала участвовать в делах государства.

Погоду на ближайшее время определяли и по тому, в какой стороне кроты роют ямы:

в северной – к потеплению;

в южной – к морозу;

в западной – к дождям и туманам;

в восточной – к сухой погоде.

Знаменательные события в истории: 15 ноября 2019 года

Традиции и обряды

В этот день особенно следили за погодой, считалось, что если в тот день не будет снега, то хорошего урожая в следующем году можно не ждать, хотя в то же время холодный день означал голодную осень. Была еще одна примета, если сильно горели дрова в печи, а пламя высоко шло в трубу, то будет буря. Сильные морозы также обещали облака, которые низко плыли по небу.

Девушки занимались рукоделием, особенно прядением льна и ткачеством. О хозяйках, в зависимости от их мастерства говорили: "Льняное золото растит девку царевной" или же "Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется".

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