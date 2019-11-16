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Кабмин проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами

Кабмин проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами
00:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Дубилет заявил, что кабинет министров проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами.

Кабинет министров сегодня проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Telegram.

“... на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введении безвиза с Маршалловыми островами”, — написал Дубилет.

Отметим, что на онлайн сервисах продаже авиабилетов указано, что из Киева в столицу Маршалловых Островов — Маджуро билеты в обе стороны можно приобрести за 250 тыс. грн.

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Республика Маршалловы Острова — это тихоокеанское государство в Микронезии. Граничит на западе и юго-западе с территориальными водами Федеральных Штатов Микронезии, на юге — с территориальными водами Кирибати, с других сторон — с нейтральными водами Тихого океана.

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Украина, Маршалловы острова, Безвиз.
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