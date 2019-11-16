Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные

Кардинальных изменений температуры воздуха в Украине на выходные не ожидается.
Об этом сообщили Укргидрометцентре.
Суббота в Украине пройдет без осадков. В западных, южных и центральных областях ночью, утром местами туман.
Карта осадков 16 ноября
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 16 ноября
Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +16…+18, переменная облачность, сухо
Львов – +10…+12, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +10…+12, переменная облачность, сухо
Тернополь – +10…+12, переменная облачность, сухо
Черновцы – +10…+12, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо
Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо
Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо
Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо
Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо
Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо
Николаев – +11…+13, переменная облачность, сухо
Херсон – +11…+13, переменная облачность, сухо
Симферополь – +11…+13, переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо
Черкассы – +9…+11, переменная облачность, сухо
Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо
Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо
Полтава – +8…+10, переменная облачность, сухо
Днепр – +8…+10, переменная облачность, сухо
Запорожье – +10…+12, переменная облачность, сухо
Донецк – +7…+9, переменная облачность, сухо
Луганск – +6…+8, переменная облачность, сухо
Харьков – +6…+8, переменная облачность, сухо
Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо
Погода 16 ноября
Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье и в Одесской области ночью 6-11°, днем 14-18°, в восточной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.
Погода 17 ноября
На воскресенье, 17 ноября, также не прогнозируется осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в западной части и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 0-2° мороза, днем 6-12° тепла.
В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.
Народный прогноз погоды
Анна пришла — снега принесла.
Анна холодная — осень голодная.
Снег на морозную голую землю — хлеб будет расти хорошо, на сырую — плохо.
Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются — к теплу; горят с треском, писком — к морозу.
Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле — жди оттепели, вверх — к морозу.