Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:Украинцев на выходных порадует по-осеннему теплая, без осадков погода.

Кардинальных изменений температуры воздуха в Украине на выходные не ожидается.

Об этом сообщили Укргидрометцентре.

Суббота в Украине пройдет без осадков. В западных, южных и центральных областях ночью, утром местами туман.

Карта осадков 16 ноября

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 16 ноября

Прогноз погоды на субботу, 16 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +16…+18, переменная облачность, сухо

Львов – +10…+12, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +10…+12, переменная облачность, сухо

Тернополь – +10…+12, переменная облачность, сухо

Черновцы – +10…+12, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Луцк – +11…+13, переменная облачность, сухо

Ровно – +11…+13, переменная облачность, сухо

Житомир – +10…+12, переменная облачность, сухо

Винница – +10…+12, переменная облачность, сухо

Одесса – +14…+16, переменная облачность, сухо

Николаев – +11…+13, переменная облачность, сухо

Херсон – +11…+13, переменная облачность, сухо

Симферополь – +11…+13, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +10…+12, переменная облачность, сухо

Черкассы – +9…+11, переменная облачность, сухо

Чернигов – +8…+10, переменная облачность, сухо

Сумы – +7…+9, переменная облачность, сухо

Полтава – +8…+10, переменная облачность, сухо

Днепр – +8…+10, переменная облачность, сухо

Запорожье – +10…+12, переменная облачность, сухо

Донецк – +7…+9, переменная облачность, сухо

Луганск – +6…+8, переменная облачность, сухо

Харьков – +6…+8, переменная облачность, сухо

Киев – +9…+11, переменная облачность, сухо

Погода 16 ноября

Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье и в Одесской области ночью 6-11°, днем 14-18°, в восточной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Погода 17 ноября

На воскресенье, 17 ноября, также не прогнозируется осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западной части и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 0-2° мороза, днем 6-12° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Народный прогноз погоды

Анна пришла — снега принесла.

Анна холодная — осень голодная.

Снег на морозную голую землю — хлеб будет расти хорошо, на сырую — плохо.

Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются — к теплу; горят с треском, писком — к морозу.

Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле — жди оттепели, вверх — к морозу.