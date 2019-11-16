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Суббота, 16.11.2019
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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
08:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Значение имени Анна: "благодать", "милость божья", "миловидная", "симпатичная".

Самым ярким качеством характера Анны является доброта. Это качество проявляется уже с самого детства и не покидает ее никогда. Она очень привязана к своим близким людям и всегда старается придти на помощь, даже в самых сложных и серьезных ситуациях. Иногда люди пользуются ее добротой, она знает это, но не обижается на них. Анны являются справедливыми людьми, всегда знают, какое решение будет верным в той или иной ситуации.

Анны всегда имеют очень яркую внешность, которую дополняют красивой одеждой. Всегда находят общий язык с людьми, любят работать в творческой сфере.

К сожалению, в мужья Анне достаются всегда неудачливые люди, зачастую имеющие какие-либо отклонения. Но она будет до конца жизни любить такого человека и никогда не пожалеет о своем выборе. Она очень преданная жена. Но при всем этом никогда не простит измену.

Иногда Анна забывает, что кроме всех остальных необходимо любить еще и себя. На грубость людей никогда не отвечает тем же, а просто ждет момента, когда человек одумается.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Анна: Аня, Анюта, Аннета, Нета, Нуся, Нюта, Нюша, Анюра, Нюра, Аннуся.

Поздравления

День рожденья - это круто,

Позитивным будет утро.

И таким пускай весь день,

Не найдет несчастья тень.

 

Пусть лучатся светом очи,

Звездопад на небе ночью.

Принесет удачу пусть,

Унесет от тебя грусть.

Анна, Анюточка, имя твое

Звучит величаво, прекрасно.

Судьба твоя пусть от счастья поет,

Исполняя мечты ежечасно.

 

Пусть в жизни тебя ожидает любовь,

Добро, красота и успехи.

Пусть красками жизнь наполнится вновь,

Исчезнут любые помехи.

Благим делам твоим не знаем счету,

Всегда добра не по расчету.

Желаем на твоем пути

Все жизни благости найти.

 

Не встретить ни болезни и ни хвори,

Не знать отчаянья и горя,

Все испытать, все повидать,

Ведь имя "Анна" значит благодать.

Анюта, как капля росы на цветке,

Чиста и свежа, и красива,

Мы ей пожелаем полета души,

За нежность ей скажем "Спасибо"!

 

У Анны характер прекрасный всегда,

Она не грустит понапрасну,

Желаем ей счастья и много добра,

Пусть жизнь ее будет прекрасной.

Пусть радуется неустанно

Твоя душа ранимая.

Пускай обходят беды Анну -

Тебя, неповторимую.

 

Судьба пусть будет как мечта -

Словно по нотам, сложится.

Любовь, здоровье, красота -

С годами только множатся!

Мила, добра, в любви желанна.

Ты настоящий ангел, Анна.

Придешь на помощь в трудный час.

Всегда заботишься о нас.

 

Пусть радость светиться в глазах.

Уйдет вся грусть, печали, страх.

И скоро будет свыше знак,

Что ты нашла родной очаг.

Ваш день настал, родная Анна.

Счастливой будьте несказанно.

Пусть Вам везёт, поёт пусть сердце.

В свою удачу твёрдо верьте.

 

Тепло и свет Вы в мир несёте,

Для Вас всегда пусть светит солнце.

Чудес сплошных Вам, красоты -

И пусть все сбудутся мечты!

Анюта - артистка и просто красавица.

Она кому хочешь безумно понравится!

Лишь подмигнет, к ней бегут со всех ног!

Примите же Анна вы наш поздравок!

Пусть будет хорошим всегда настроение!

Удачи вам Анна, любви и терпения!

Мне твое имя -

Солнышка лучик,

Ты неповторима,

И нет тебя лучше.

 

О, милая Анна -

Ты королева,

Ты всеми желанна,

Как райское древо.

 

Анна - ты чудо,

Как в сказке, во сне,

Пусть счастья этюды

Лишь будут в судьбе.

Изящна, грациозна и добра,

Как благодать, к нам снизошла.

Хлопотунья певчая, родная.

Анна, лучистая и славная.

Готова обогреть и накормить,

Любой рад утешенье получить.

Прими от нас Ань, поздравок,

И скромный сей, подарок.

Поздравления с днем рождения 16 ноября: проза и открытки

Анна, Анечка, Анюта

Удивительно мила,

Много лет назад на счастье

Нас с тобой судьба свела.

 

Ты нужна мне, ты - мой ангел,

Мой хранитель, ты - мой Бог.

Пусть любовь мою лелеет

Этот робкий поздравок.

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