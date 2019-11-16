Языковым омбудсменом может стать заведующая кафедры журналистики ЧНУ (Фото)

Новости Украины:Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Как сообщает пресс-служба Микультуры, ведомство предлагает на должность языкового омбудсмена заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".