Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине

Новости Украины:Украинский режиссер считает, что успех интеграции Донбасса при власти Путина – это невозможно.

Бывший политзаключенный Кремля, режиссер и писатель Олег Сенцов надеется, что украинское руководство не согласится отдать независимость Украины ради того, чтобы вернуть Донбасс.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.Украина.

"Переговоры – это хорошо, прекращение огня – это очень хорошо. Сдавать интересы Украины – это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина – это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - отметил бывший политзаключенный.

По мнению Сенцова, президент РФ Владимир Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине, как ошейник "и дергать его, чтобы сделать из Украины некоего домашнюю, послушную собаку".

"Попытка вернуть Донбасс на условиях Путина, чтобы де-факто ничего не изменилось: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей. Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не идет", - заявил Сенцов.

"Хотя переговоры ведутся, ничего плохого в этом нет. Потому что переговоры – это лучше, чем война. Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает – будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина – ну, это невозможно. Так не будет", - добавил он.

Сенцов также считает, что вернуть Крым при власти Путина невозможно, "потому что он лучше отдаст Кремль, чем отдаст Крым".

В то же время, по его мнению, Украина имеет шанс вернуть Донбасс и Крым, когда Путин уже не будет у власти.

"Он может когда уйти в отставку. В это я, конечно, не верю, но его могут сместить преемники. Его можно смести русская революция, если она, дай Бог, произойдет. Он может просто физически умереть, и будет смена власти, и в России произойдут изменения", - считает режиссер.

Отвечая на вопрос, какие украинские партии предлагали ему после освобождения вступить в свои ряды, Сенцов сказал: "Никакие не предлагали. Им хватило понимания, что я никуда не пойду. Что я хочу быть независимым, и это все понимали".