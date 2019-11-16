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Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание

Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
20:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЦУ

Новости Украины:По словам Епифания, церковь и журналистов объединяет призвание нести правду.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

Об этом митрополит написал на странице в Facebook.

"Поздравляю всех людей, которые несут в мир с помощью современных средств коммуникации слово, информацию, знания! Ваш труд очень ценный и ответственный, потому что-то, что вы доносите другим, - крайне важно. Церковь и журналистов объединяет призвание нести правду, ибо неправда - это грех, который разрушает, а правда и любовь к ближнему - это то, что объединяет", - подчеркнул Епифаний.

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В то же время Предстоятель ПЦУ призвал быть едиными и любящими: "Давайте пожелаем друг другу добра, как учил своим примером Господь наш Иисус Христос. Он сеял слово правды, как зерно, чтобы оно прорастало в сердцах людей плодами добрых дел и духовного совершенствования

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Журналисты, Телевидение, Радио, Епифаний, ПЦУ.
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