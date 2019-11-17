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"Похощение" Гриценко: Задержание было проведено с нарушениями закона

"Похощение" Гриценко: Задержание было проведено с нарушениями закона
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Адвокат Александра Гриценко сообщил, что задержание его клиента было с грубыми нарушениями закона.

Задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко было проведено с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований, отмечает его адвокат.

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на адвоката Дениса Галанского.

"Задержание было проведено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Был подвергнут опасности ребенок Гриценко, которого забросили в автобус, а потом оставили на произвол судьбы. Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам", - рассказал адвокат.

По его словам, под предлогом медицинского осмотра Гриценко привезли в больницу, но после прибытия адвокатов от осмотра отказались и увезли в изолятор.

"Протокол начали составлять через 8 часов", - добавил Галанский.

"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины". Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?" - резюмировал адвокат.

СМИ: проявились новые детали "похищения" Гриценко

Как сообщалось, сотрудники СБУ 16 ноября задержали одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" по поручению Генеральной прокуратуры. Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сейчас Александр Гриценко находится в СИЗО. Дело ведет Генеральная прокуратура. Гриценко назначили на должность председателя правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.

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Укрэксимбанк, Александр Гриценко, Денис Галанский.
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