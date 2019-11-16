Скачать
Суббота, 16.11.2019
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Клуб УПЛ может сменить название
Клуб УПЛ может сменить название
Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд
"Джокер" побил новый мировой рекорд

СМИ: проявились новые детали "похищения" Гриценко

СМИ: проявились новые детали "похищения" Гриценко
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По всей видимости, главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала прокуратура.

В Киеве правоохранители задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на финансовом рынке страны.

"Он задержан Генпрокуратурой", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы.

В ГПУ опровергли информацию касательно подозрений Гонтаревой

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

В то же время член набсовета Укрэксимбанка, советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в Facebook: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ГПУ, Укрэксимбанк, Александр Гриценко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma
&quot;Самый сексуальный звездный наследник&quot;: сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
"Самый сексуальный звездный наследник": сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь