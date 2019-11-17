17 ноября - приметы и обряды в день Еремы

Новости Украины:17 ноября в народе считали несчастливым.

В день Еремин старались не выходить из дома без особой нужды и не начинать никаких дел. В народе говорили, что в этот день все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в избу, чтобы взять угля из печи. Они не причиняют вреда людям, но все-таки стоит поберечься. Именно поэтому, проводилось большое количество разнообразных обрядов. Кстати, старались не давать никому огня, даже если за ним придут соседи - если сделаешь это, то нечистая сила заберет счастье и благополучие вместе с углями. Старались выполнять разную домашнюю работу, которой было более чем достаточно. Девушки по вечерам садились ткать и прясть, проводили время в работе и беседах.

Почитается 17 ноября память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

Очень боялись 17 ноября нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, может устроить пожар. Особенно привлекательными для духов были пустые дома или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, крестьяне обычно 17 ноября запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.

Народные приметы 17 ноября

Мышей больше, чем обычно - примета, что будет холодная зима.

В Новолуние снег выпал - скоро он растает.

Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

Лес 17 ноября кажется издалека черным - жди оттепели.

Белые круги вокруг солнца - по приметам 17 ноября, жди снежную бурю.

Нельзя ничего выносить из дома - счастье потеряешь.

Нельзя давать денег взаймы даже самым близким друзьям и родственникам.

Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела - так нечистая сила в дом не проникнет.

Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.

Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.

Не нужно играть свадьбы 17 ноября, заключать сделки или судиться, знакомиться с новыми людьми - эти дела не будут успешными и никакой пользы не принесут.

В этот день стоит удержать мужчину в семье, когда он захочет уйти к любовнице, то после этого он будет оставаться верным своей жене.