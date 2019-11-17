Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни будет без осадков, местами ожидается туман.

Сегодня и завтра в Украине будет продолжать господствовать теплая, как для ноября, погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозам, осадки не ожидаются. В южных и западных областях ночью и утром местами туман.

Карта осадков 17 ноября

Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 17 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17, солнечно, сухо

Львов – +11…+13, солнечно, сухо

Ивано-Франковск – +10…+12, солнечно, сухо

Тернополь – +10…+12, солнечно, сухо

Черновцы – +11…+13, солнечно, сухо

Хмельницкий – +10…+12, солнечно, сухо

Луцк – +10…+12, солнечно, сухо

Ровно – +10…+12, солнечно, сухо

Житомир – +10…+12, солнечно, сухо

Винница – +10…+12, солнечно, сухо

Одесса – +11…+13, солнечно, сухо

Николаев – +10…+12, солнечно, сухо

Херсон – +9…+11, солнечно, сухо

Симферополь – +11…+13, солнечно, сухо

Кропивницкий – +10…+12, солнечно, сухо

Черкассы – +10…+12, солнечно, сухо

Чернигов – +9…+11, солнечно, сухо

Сумы – +8…+10, солнечно, сухо

Полтава – +8…+10, солнечно, сухо

Днепр – +9…+11, солнечно, сухо

Запорожье – +9…+11, солнечно, сухо

Донецк – +9…+11, солнечно, сухо

Луганск – +8…+10, солнечно, сухо

Харьков – +8…+10, солнечно, сухо

Киев – +9…+11, солнечно, сухо

Погода 17 ноября

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днём 8-13°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём около 10°.

Погода 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, в Украине также будет без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Народный прогноз погоды

Туман – к оттепели, а вот иней на деревьях и траве – к холодам.

Увидели комара? Значит, зимушка будет теплой.

Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.

Если выпало много снега, то будет хороший урожай озимых.

Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Если на речке лед грудами становится, то будет много хлеба.

Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, то скоро погода испортится.

Заря вечером зеленая – к ясной погоде.

Если куры кудахчут, ощипывают и перебирают перья, то будет снегопад.

Вдали лес почернел – жди оттепели.

Если возле солнца белые круги, то грядет снежная буря.