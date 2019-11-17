Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов
Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов
Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)
Взрыв в общежитии Киева: стали известны детали (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
17 ноября - приметы и обряды в день Еремы
17 ноября - приметы и обряды в день Еремы

Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября

Смотрите фото (5)
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни будет без осадков, местами ожидается туман.

Сегодня и завтра в Украине будет продолжать господствовать теплая, как для ноября, погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозам, осадки не ожидаются. В южных и западных областях ночью и утром местами туман.

Карта осадков 17 ноября

Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 17 ноября

Прогноз погоды на воскресенье, 17 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, солнечно, сухо

  • Львов – +11…+13, солнечно, сухо

  • Ивано-Франковск – +10…+12, солнечно, сухо

  • Тернополь – +10…+12, солнечно, сухо

  • Черновцы – +11…+13,  солнечно, сухо

  • Хмельницкий – +10…+12, солнечно, сухо

  • Луцк – +10…+12, солнечно, сухо

  • Ровно – +10…+12, солнечно, сухо

  • Житомир – +10…+12, солнечно, сухо

  • Винница – +10…+12, солнечно, сухо

  • Одесса – +11…+13, солнечно, сухо

  • Николаев – +10…+12, солнечно, сухо

  • Херсон – +9…+11, солнечно, сухо

  • Симферополь – +11…+13, солнечно, сухо

  • Кропивницкий – +10…+12, солнечно, сухо

  • Черкассы – +10…+12, солнечно, сухо

  • Чернигов – +9…+11, солнечно, сухо

  • Сумы – +8…+10, солнечно, сухо

  • Полтава – +8…+10, солнечно, сухо

  • Днепр – +9…+11, солнечно, сухо

  • Запорожье – +9…+11, солнечно, сухо

  • Донецк – +9…+11, солнечно, сухо

  • Луганск – +8…+10, солнечно, сухо

  • Харьков – +8…+10, солнечно, сухо

  • Киев – +9…+11, солнечно, сухо

Погода 17 ноября

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днём 8-13°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём около 10°.

Погода 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, в Украине также будет без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Знаменательные события в истории: 17 ноября 2019 года

Народный прогноз погоды

Туман – к оттепели, а вот иней на деревьях и траве – к холодам.

Увидели комара? Значит, зимушка будет теплой.

Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.

Если выпало много снега, то будет хороший урожай озимых.

Если снежок выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Если на речке лед грудами становится, то будет много хлеба.

Если по небу плывут волнистые облака, похожие на гребни морской волны, то скоро погода испортится.

Заря вечером зеленая – к ясной погоде.

Если куры кудахчут, ощипывают и перебирают перья, то будет снегопад.

Вдали лес почернел – жди оттепели.

Если возле солнца белые круги, то грядет снежная буря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Осень, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 17 ноября, Прогноз погоды на 18 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
02 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
03 Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
04 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
05 Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
На Донетчине нашли схрон оружия (Фото)
На Донетчине нашли схрон оружия (Фото)
День студента 2019: как отмечают в Украине, история и традиции праздника
День студента 17 ноября: как отмечают в Украине и за рубежом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь