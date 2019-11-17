День студента 2019: как отмечают в Украине, история и традиции праздника

Новости Украины:17 ноября в Украине и во всем мире празднуют День солидарности студентов.

Сегодня, 17 ноября, в Украине отмечают День студента. Это праздник, которого ждут все студенты страны, чтобы отдохнуть от учебы и расслабиться. Кроме того, в этот день они моют памятники и даже катаются на своих дипломах.

История праздника

День солидарности студентов начали отмечать после того, как 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на улицы, чтобы почтить годовщину образования Чехословацкого государства.

В тот день нацисты решили не просто разогнать демонстрацию, но и убили одного из студентов - Яна Оплетала. Похороны парня, который учился на медицинском факультете, также не завершились спокойно. Траурное мероприятие переросло в настоящую акцию протеста. В тот день десятки студентов были задержаны.

17 ноября немцы окружили студенческие общежития и арестовали 1200 студентов. Все они были отправлены в концлагеря. Девять казнили в тюрьме.

Через три года, в 1942 году, в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. Тогда было принято решение в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.

Как празднуют День студента в разных станах мира

Политехнео - день студентов Греции. Этот день является годовщиной студенческих протестов, которые были жестоко подавлены военными в 1973 году. Традиционно, 17 ноября, тысячи людей приносят венки к могилам и памятникам участников событий 1973 года. Студенты устраивают митинги и демонстрации в поддержку защиты демократических прав и свобод.

В Дании День студента отличается тем, что праздник проводят в окружении родственников. В этот день в стране разрешено пить слабоалкогольные напитки, например пиво.

День студента в Америке празднуют по-разному. Кто-то отправляется далеко за город, другие посещают ночной клуб, а есть и такие, которые просто заказывают доставку еды на дом.

В Португалии праздник начинается в полночь. Студенты поют оды возле памятника королю Португалии. Также гуляния сопровождается пением различных музыкальных коллективов в городских парках. Интересно то, что каждый университет имеет свою уникальную форму, которую молодежь традиционно демонстрирует во время шествия студентов.

В Германии День студента в каждом университете могут праздновать по-разному. Чаще всего в этот день отменяются все занятия, проводят спортивные соревнования. Если позволяет погода, студенты празднуют на открытом воздухе - устраивают дискотеки и вечеринки.