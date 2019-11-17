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"Вы - наша надежда": ПЦУ об украинских студентах

"Вы - наша надежда": ПЦУ об украинских студентах
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:ПЦУ поздравила всех украинских студентов с праздником.

Православная церковь Украины поздравила украинскую молодежь с международным днем студента, который отмечается 17 ноября.

Поздравление размещено на странице ПЦУ в Facebook.

"Учиться, ежедневно познавать этот мир, открывать новые горизонты, возможности и таланты - ценный дар для нас от Господа. А самое лучшее и самое плодотворное время для этого - бесспорно, период студенчества. Сегодня мы приобщаемся с сердечными пожеланиями к поздравлениям с вашим Международным днем, дорогие наши студенты! Вы - наша надежда, современность, будущее и опора", - отмечается в поздравлении.

Как подчеркнули в ПЦУ, энергичность студентов, их талантливость, упорство, открытость, стремление к усовершенствованию и изменениям к лучшему необходимы сегодня Украине как никогда. "Вскоре, уже в недалеком будущем, вы станете теми, кто будет творить ее образ и историю. А сейчас - то прекрасное время, когда вы можете ежедневно открывать для себя новое, наполнять свою жизнь новыми смыслами, развивать собственные таланты и умения - словом, всячески способствовать своему усовершенствованию", - отметили в Церкви.

День студента 2019: как отмечают в Украине, история и традиции праздника

Как известно, международный день студента был установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, что проходил в Праге, в память чешских студентов-патриотов.

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Праздник, День студента, Праздники в ноябре, ПЦУ.
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