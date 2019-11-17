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Священник Львовской архиепархии УГКЦ стал самым молодым епископом в мире

Священник Львовской архиепархии УГКЦ стал самым молодым епископом в мире
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинский священник стал самым молодым католическим епископом в мире.

Отец Степан Сус, священник Львовской архиепархии УГКЦ, назначен епископом Курии Верховного Архиепископа УГКЦ.

Об этом сообщает Vatican News.

"В пятницу, 15 ноября 2019 г., в Ватикане сообщено о том, что Синод епископов Украинской греко-католической церкви, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом Курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставлен титулярный двор Зигриса", - говорится в сообщении.

Священник, которому в октябре исполнилось 38 лет, станет самым молодым католическим епископом в мире, отмечает сайт.

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Степан Сус родился 7 октября 1981 года во Львове. Учился во Львовской Духовной Семинарии Святого Духа. Осуществлял капелланское служение при Львовской академии сухопутных войск. С 2008 до 2012 года был ответственным за пастырство военнослужащих во Львовской архиепархии УГКЦ. В 2012 году назначен Синкелом Львовской архиепархии по делам военнослужащих, студентов и сирот, а также настоятелем гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове.

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Львов, УГКЦ, Степан Сус.
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