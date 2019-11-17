Украинские инноваторы взяли 4 "золота" на престижном конкурсе в Сингапуре

Новости Украины:Украинцы победили в Глобальном конкурсе инноваций в Сингапуре.

Четверо украинцев стали победителями Глобального конкурса инноваций AIGC-2019, который прошел в Сингапуре.

Об этом сообщил заместитель директора по международным отношениям Малой академии наук Украины Евгений Кудрявец в Facebook.

"Феерическая победа на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019 в Сингапуре. 4 золотых медали у учеников Малой академии наук Украины Ольги Харасахал, Софии Петришин, Назара Поночевного и Дмитрия Лопушанского", - написал он.

Кроме того, по его словам, Харасахал получила на AIGC-2019 абсолютную победу — награду "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".

Харасахал исследует проблемы рака и разработала метод обнаружения метастаз на ранних стадиях.

Конкурс инноваций проходил в Сингапуре 15-17 ноября.