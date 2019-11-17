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Зеленский: Студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине

Зеленский: Студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский поздравил молодежь с Днем студента.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что молодежь – это самое ценное сокровище и драйвер изменений в независимой Украине.

Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня студента в Facebook.

"Молодежь - это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая революцией достоинства", - написал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине.

"В современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в Нью-Йорке, Берлине, Токио и, собственно, в любом уголке планеты. Но, по моему мнению, для молодого и невероятно талантливого поколения украинцев это было бы слишком просто. Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине, как воздух, нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну. Верю, нам с вами это под силу. С Днем студента", - говорится в поздравлении.

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Как сообщалось, 17 ноября отмечается День студента. В Украине праздник был установлен согласно указу Президента от 16 июня 1999 года.

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Студенты, День студента, Владимир Зеленский.
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