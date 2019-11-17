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Прогуливал пары, а третий курс пропустил: Сергей Притула вспомнил о студенческих годах

Прогуливал пары, а третий курс пропустил: Сергей Притула вспомнил о студенческих годах
16:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий Сергей Притула для многих является примером эрудированного украинца, который с легкостью может поддержать разговор на любую тему.

Однако в студенческие годы он также пропускал занятия и сдавал экзамены после сессии. Общеизвестно, что Сергей Притула получил бешеную популярность как ведущий и основатель "Варьяты-шоу", не имея профильного образования. Накануне Дня студента, который в Украине отмечают 17 ноября, он решил вспомнить, какими были его года учебы в Тернопольской академии народного хозяйства. Как Сергей Притула признался журналистам "Нового канала", ему приходилось пропускать занятия.

"Уже со второго курса я начал сдавать все сессии по индивидуальной ведомости. Я работал на радио, занимался КВН. И, откровенно, мне на учебу не хватало времени. Мог пропускать пары, но потом приходил на кафедру и все сдавал. Третий курс я почти весь пропустил, потому что поехал на заработки в Великобританию. А когда на четвертый год вернулся, я был назначен студенческим деканом института", – рассказал Сергей Притула.

Чтобы заработать достаточно средств, телеведущему приходилось работать на нескольких работах. Ведущий радио, бармен в кафе, третий методист декана – за какую только работу не брался Сергей Притула. В то же время телеведущий ни был аутсайдером в рейтинге группы.

"Учился я достаточно хорошо. Ни одной тройки не было. Магистратуру вообще сдал на отлично. Но ни дня не работал по специальности. С другой стороны, этот багаж знаний, который я получил, потом мне понадобился, но в другом. Я должен был работать в фискальных органах, а взамен сам стал частным предпринимателем, и мое образование позже помогло в общении с теми же фискалами", – добавил он.

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А вот в воспитании сына Сергей Притула достаточно требователен. Он делает все для того, чтобы мальчик всесторонне развивался и имел хорошие показатели в школе.

"Конечно, на данном этапе к Дмитрию я более требователен – парню 11 лет. Это уже тот возраст, когда многие моменты в поведении, в быту, в распределении своего времени должны быть инициированы им, а не взрослыми", – поделился Сергей Притула.

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Знаменитости, Звезды, Студент, Телеведущий, День студента, Сергей Притула, Украинский телеведущий.
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