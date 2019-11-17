МИД РФ: Москва не отрицала возможность возвращения Украине трех военных кораблей

Новости Украины:В МИД России сообщили, что никогда не отрицали возможное возвращение захваченных в Керченском проливе украинских кораблей.

Российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине захваченные год назад в Керченском проливе украинские военные корабли, заявляют в МИД РФ.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива. Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым "Интерфаксу" сообщили, что "в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября".

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Ранее сообщалось, что три украинских буксира, которые, по данным СМИ, должны встретить три корабля украинских ВМС, передаваемые Россией после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, к вечеру воскресенья находятся в нейтральных водах напротив южнобережного поселка Гаспра (Крым), свидетельствуют данные системы автоматической идентификации судов (AIS).

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники называли нейтральные воды в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

Однако, по данным на вечер воскресенья, украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA уже обогнули южный берег Крыма, свидетельствуют данные системы AIS.

Таким образом, можно предположить, что встречающие корабли движутся на восток полуострова.

Украинские СМИ 16 ноября сообщили, что поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака" вышли из украинских портов, чтобы забрать три корабля, задержанные Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Так, об этом написало одесское издание "Думская", не указывая источников информации, и "Украинский милитарный портал" со ссылкой на данные AIS.

Как сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник в Крыму, передача Украине кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, пройдёт не в Азовском море.

"Место и время согласовано. Это не Азовское море", - заявил собеседник агентства.