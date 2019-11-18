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В "Укрэксимбанке" сообщили о бесперебойной его работе

В "Укрэксимбанке" сообщили о бесперебойной его работе
00:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В АО "Укрэксимбанк" сообщили о нормальной работе банка, независимо от задержания главы правления.

В АО "Укрэксимбанк" заявили, что банк продолжают обеспечивать эффективную работу, а также гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность учреждения будет происходить в бесперебойном штатном режиме.

"Комментируя информацию о задержании председателя правления банка Александра Гриценко, сообщаем, что Наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме. АО "Укрэксимбанк" в своей деятельности придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур", – говорится в сообщении на сайте банка в воскресенье.

Также сообщается, что банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела.

"Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и будет действовать в соответствии лучших практик корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с Правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка", – цитирует пресс-служба банка и.о. председателя Наблюдательного совета Стивена Фишера.

Главу "Укрэксимбанка" похитили? Комментарий "Слуги народа"

Напоминаем, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.

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Банк, Укрэксимбанк, Александр Гриценко.
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