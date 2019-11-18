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18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона
18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона

18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона

18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В церковном календаре это день памяти архиепископа Новгородского и Псковского Ионы, игумена Отенской пустыни.

Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

Традиции 18 ноября

В этот день девицы молили Бога послать им истинных мужей. Девушки, которые хотели побыстрее выйти замуж, разбрасывали на заре этого дня вокруг своего дома мелкие монетки и предметы рукоделия для привлечения женихов. В этот день можно было и присушить жениха.

Для этого брали банный веник с голыми прутьями, без листьев, или просто связывали в пучок прутья, вырывали из него один прутик и клали на порог. Как только любимый перешагивал его, входя в дом, прутик надо было непременно спрятать, а в банный день положить в таком месте, где сухо и тепло, со словами: «Как сохнет этот прут, так же пускай сохнет по мне раб Божий (имя)».

Считалось, что как прутик будет сохнуть в бане, так и молодой человек станет сохнуть по девушке. Девушку приворожить можно было при помощи ветра. Для этого юноша должен был встать в этот день спиной к ветру, причем чем сильнее был ветер, тем вернее был результат, и сказать такие заговорные слова: «На море, на Окияне, на острове Буяне живут три брата, три ветра, один северный другой восточный, третий западный. Навейте вы, нанесите вы, ветры, печаль, сухоту рабе Божьей (имя), чтобы она без раба Божьего (имя) дня не дневала, часа не часовала. Слово мое крепко».

Приметы 18 ноября

Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Знаменательные события в истории: 18 ноября 2019 года

Найденный в этот день во дворе чужой веник говорит о том, что на членов семьи наведена порча.

Родившиеся 18 ноября редко бывают счастливы. Носить им следует бриллиант или циркон.

Если в этот день снегопад — вся зима снежная и холодная, хорошая для озимых.

Коли при ледоставе лед на реке грудами (торосами), то и хлеба будут груды, а гладко — то и хлеба гладко (мало).

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