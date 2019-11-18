Сzesc: сколько украинцев работают в Польше

Новости Украины:Поляки пересчитали украинских заробитчан, которые сейчас работают в соседней стране.

По официальной статистике в Польше работает 1 миллион трудовых иммигрантов, из них - 900 тысяч украинцев. Об этом сообщает заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", — отметил Котловский.

По неофициальной статистике число иммигрантов гораздо больше. Поэтому, Нацбанк Польши собирается сверить число заробитчан по всем данным: от карт поляка и трудовых виз до заявлений о предоставлении работы иностранцу и числа иностранцев.