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Сzesc: сколько украинцев работают в Польше

Сzesc: сколько украинцев работают в Польше
11:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Поляки пересчитали украинских заробитчан, которые сейчас работают в соседней стране.

По официальной статистике в Польше работает 1 миллион трудовых иммигрантов, из них - 900 тысяч украинцев. Об этом сообщает заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", — отметил Котловский.

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По неофициальной статистике число иммигрантов гораздо больше. Поэтому, Нацбанк Польши собирается сверить число заробитчан по всем данным: от карт поляка и трудовых виз до заявлений о предоставлении работы иностранцу и числа иностранцев.

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Польша, Иммигранты, Заробитчане, Заробитчанин.
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