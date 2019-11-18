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В Украине впервые отмечают День сержанта

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В Украине впервые отмечают День сержанта
12:21 Сегодня Телеграф Фото: ООС

Новости Украины:18 ноября в Украине впервые отмечают День сержанта ВСУ.

Этот праздник был учрежден 19 апреля 2019 года президентом Украины Петром Порошенко чествуя преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко поздравил боевых друзей с праздником.

"Отмечая преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава ВСУ, Указом №153 / 2019 от 19 апреля 2019 года Президент Украина установил День сержанта Вооруженных Сил Украины. Он отмечается ежегодно, 18 ноября.

Сержант - это лидер для солдат, образец для подчиненных, опора для командира.

Честь сержанта - это внутреннее достоинство, благородство души, чистота совести, безупречность поведения на службе и в быту.

Девиз сержанта - честь, ответственность, профессионализм.

Трудно переоценить роль сержанта в воинском коллективе, ведь именно от его личных командирских качеств сегодня зависит выполнение задачи подразделением.

По случаю праздника выражаю слова благодарности всем сержантскому составу за упорный и самоотверженную службу украинскому народу, а вашим семьям - за понимание и поддержку в преодолении трудностей военной службы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых свершений ради укрепления военной мощи нашей Родины.

Слава сержантам! Слава Украине!", - отметил Кравченко.

Небольшой ролик о жизни сержантов.

В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории.

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Армия, Донбасс, ВСУ, ООС, День сержанта.
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