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Грипп наступает: кто в зоне риска

Грипп наступает: кто в зоне риска
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гриппом в этом году могут заболеть до шести миллионов украинцев.

В эпидемическом сезоне 2019/2020 года в Украине гриппом может заболеть до 6,7 млн человек.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Минздрав Украины.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным", - говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам ОРВИ, но гораздо опаснее.

Симптомы гриппа: внезапное начало болезни; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38 ° С и более; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

Вирус гриппа 2019-2020: что стоит ожидать

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

В ЦОС отмечают, что лучшей профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом, а также уменьшает риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Ранее в ЦОС сообщили, что в течение эпидемического сезона 2019/2020 года прогнозируется четыре вируса гриппа: два вируса типа А Brisbane и Kansas, и два вируса типа В - Colorado и Phuket. В сентябре в Украину было доставлено 103 550 доз вакцин от гриппа. Всего планируется доставка 500 000 доз вакцин против гриппа.

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Грипп, Вакцинация, ОРВИ, Прививка.
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