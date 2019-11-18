ПЦУ развенчала популярный миф о современных документах

Новости Украины:Православная Церковь Украины не осуждает использование биометрических паспортов, поскольку они являются одним из проявлений научного и технологического прогресса.

Православная церковь Украины (ПЦУ) не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются одним из проявлений научного и технологического прогресса.

Об этом ПЦУ сообщает в понедельник на своей странице в Facebook.

"Является ли угрозой биометрический паспорт? Вокруг этого вопроса идут споры среди представителей разных конфессий. Чем только не запугивают людей - потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста". И все это - якобы от имени церкви. Впрочем, на самом деле Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса. Никакой религиозной подоплеки у биометрического паспорта нет", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека: каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной связью, данные о нас хранятся в электронных базах различных учреждений. "В конце концов, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон. То есть, искренне верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего", - заверили в ПЦУ.

"Господь недаром наделил человека даром свободы выбора. То, что из Писания известно, как "печать антихриста", может быть принято только по осознанному выбору человека, который отречется от Бога. Тайно, через технологии, без ведома самого лица никто не сможет сделать верующего христианина слугой дьявола", - отмечается в сообщении.

В ПЦУ также напомнили, что люди пользуются обычными паспортами, имеют идентификационные коды, ежедневно предоставляют свои персональные данные, и ничего предосудительного здесь нет. "Все это касается материального мира, однако настоящая вера в Господа - в душе. На нее никто не сможет поставить "печать" или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отречется от нее", - отметили в церкви.

Там также подчеркнули: не стоит забывать, что главная борьба для человека - это война с грехом, страстями и искушениями, потому что именно они могут стать главной причиной отчуждения от Христа и Его Царства.

"Бог дает нам множество возможностей и средств познания мира, и биометрические паспорта - только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас "печать антихриста". Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", - призвали в ПЦУ.