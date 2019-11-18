В Украину идет похолодание: синоптик предупредила о морозах

Новости Украины:В ближайшие трое суток в Украине похолодает, но существенных осадков не ожидается.

Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла, и в течение недели температура воздуха постепенно будет снижаться.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"19 ноября, в День работников гидрометеорологической службы, в Украине продолжится похолодание. Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем +3+10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях ночью +3+8 градусов, днем +11+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов. Дожди маловероятны, однако из туманов может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, внимательно!" - отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве во вторник осадки маловероятны, температура воздуха ночью +1+4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем +5+7 градусов.

По прогнозу Диденко, дожди 19 и 20 ноября маловероятны, однако с туманов может выпадать морось.

Ночью 20 ноября местами в северных и Винницкой областях, в течение суток 21 ноября на западе страны небольшой дождь.

В течение недели температура воздуха будет постепенно дальше снижаться. Осадков существенных не предвидится, но 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.