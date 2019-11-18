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Суд запретил Мосийчуку подавать повторный иск против Супрун

Суд запретил Мосийчуку подавать повторный иск против Супрун
19:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ОАСК закрыл дело Мосийчука против Супрун без права повторного обращения.

Окружной административный суд Киева закрыл дело против экс-исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун по иску Игоря Мосийчука.

Об этом написала Супрун на своей странице в Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось, во исполнение иска экс-нардепа от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Игоря Мосийчука Окружной админсуд Киева 5 февраля запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

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Кабинет министров 13 февраля принял решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

Окружной админсуд Киева 14 февраля отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения Супрун от руководства Минздравом "по собственной инициативе".

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Суд, Игорь Мосийчук, Ульяна Супрун, ОАСК.
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