Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн

Новости Украины:Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка (Киев) Александру Гриценко.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога 2,9 млн гривен, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте с залогом 100 млн гривен.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

На внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Его задержали 16 ноября и освободили из-под стражи в зале суда 18 ноября. Дело касается вывода из-под ареста имущества медиа-холдинга, которое связано с окружением бывшего президента Виктора Януковича.

Судья также обязал подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также сообщать прокурора об изменении места жительства и места работы.