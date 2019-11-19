19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского

Традиции 19 ноября
Павел Исповедник и Варлаам Хутынский почитались на Киевской Руси ледоставами. В народе говорили, что в этот день мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись, и считали, что святой Павел ходит по берегам рек и воду замораживает.
На многих речках появляется лед, и наступает пора подледного лова рыбы. В народе говорили, что если у лошадей в этот день хороший аппетит, то зимой они болеть не будут, а если корова на Павла дает много молока, то и зимой хорошие удои будут. В этот день почитали и святую Клавдию как устроительницу домашней жизни.
Приметы на 19 ноября
Снег в этот день - к снежной зиме, хорошей для озимых.
На Павла снег-вся зима снежная.
Зима на Павла Исповедника на ноги становится.
Если звезды очень частые - к холоду, редкие - к ненастью и вьюге.
Если звезды кажутся маленькими - будет снег.
Гуси хлопают крыльями, поджимают под себя ногу - к морозу, полощутся - к теплу.
Галки к вечеру собираются гурьбой и громко кричат - к ясной погоде.
Высоко поднимается на небосводе ярко-красная утренняя заря - к осадкам, багрово-красная вечерняя заря - к ветру, метели, снегопаду.
Вороны и галки вьются в воздухе - перед снегом, садятся на снег - к оттепели, садятся на вершины деревьев - к морозу, на нижние ветви - к ветру.
Белка линяет сверху - на гнилозимье (длинная зима с оттепелями), а снизу вверх - на прочную зиму.
Если разгоревшиеся угли быстро покрываются белой золой - жди суровой зимы.