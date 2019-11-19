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19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского

19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день принято почитать память Павла Исповедника. Он считается небесным покровителем Морского корпуса, который был основан именно в день его памяти.

Традиции 19 ноября

Павел Исповедник и Варлаам Хутынский почитались на Киевской Руси ледоставами. В народе говорили, что в этот день мороз и вьюга обнялись, в любви вечной поклялись, и считали, что святой Павел ходит по берегам рек и воду замораживает.

На многих речках появляется лед, и наступает пора подледного лова рыбы. В народе говорили, что если у лошадей в этот день хороший аппетит, то зимой они болеть не будут, а если корова на Павла дает много молока, то и зимой хорошие удои будут. В этот день почитали и святую Клавдию как устроительницу домашней жизни.

Приметы на 19 ноября

Снег в этот день - к снежной зиме, хорошей для озимых.

На Павла снег-вся зима снежная.

Зима на Павла Исповедника на ноги становится.

Если звезды очень частые - к холоду, редкие - к ненастью и вьюге.

Если звезды кажутся маленькими - будет снег.

Гуси хлопают крыльями, поджимают под себя ногу - к морозу, полощутся - к теплу.

Галки к вечеру собираются гурьбой и громко кричат - к ясной погоде.

Знаменательные события в истории: 19 ноября 2019 года

Высоко поднимается на небосводе ярко-красная утренняя заря - к осадкам, багрово-красная вечерняя заря - к ветру, метели, снегопаду.

Вороны и галки вьются в воздухе - перед снегом, садятся на снег - к оттепели, садятся на вершины деревьев - к морозу, на нижние ветви - к ветру.

Белка линяет сверху - на гнилозимье (длинная зима с оттепелями), а снизу вверх - на прочную зиму.

Если разгоревшиеся угли быстро покрываются белой золой - жди суровой зимы.

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