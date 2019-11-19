У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

Новости Украины:Это имя для девочки означает "великая", "госпожа". Переводится на русский язык как "юность" или "царица".

Имя Нина имеет различные версии происхождения. В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.

В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имён богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространённая версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая"). Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донёс до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".

В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.

Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. Ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.

Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.

Поздравления

Ниночка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

В чудесный праздник — именины —

Я от души поздравлю Нину,

Что по рождению царица.

Самолюбива и нежна,

Прекрасна, величава — львица,

Победа для нее важна.

В счастливой жизни много значит

Великий дар общения.

Так ловко Нина чувства прячет —

Сплошное восхищение.

Душа светла и невесома.

Мечты заветные близки:

Успех в карьере, счастье дома,

Усилья будут пусть легки.

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Нина, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

Сегодня, Нина, Ваши именины!

И поздравляю с этим Вас сейчас!

С бриллиантами цепями золотыми

Судьба и вера радуют пусть Вас!

Вам жизненного я желаю счастья,

Чтобы любовь удачу берегла!

Чтоб никакие не пришли напасти,

Сердечного, душевного тепла!

Нина, ты именинница сегодня, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Пускай в душе всегда цветёт сирень,

Пусть радует тебя каждый день.

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пускай удача и успех окружают,

Будь счастлива и любима всегда,

Пускай богатством будут для тебя года.

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Нина, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

Я от души поздравляю Нину

В чудесный праздник - именины!

Ты по рождению - царица!

А по характеру ты - львица!

Самолюбива и нежна,

Победа для тебя важна!

Да, ловко Нина чувства прячет,

А это в жизни много значит!

И каждый восхититься б смог -

В общенье Нина - просто Бог!

Душа светла и невесома,

Успех - в карьере, счастье - дома!

И я желаю, чтоб у Нины

Прошли прекрасно именины!

А сегодня именины

У прекрасной нашей Нины.

Может именем гордиться:

Переводиться — "царица".

Не лишенная амбиций,

Нина многого добиться

В жизни может, чтоб догнать,

Перегнать и первой стать.

Только Нине дом дороже:

Там быть первой хочет тоже

И заботами, трудом

Сохранить господство в нем.

Все ей в жизни удается,

В ней всего она может добьется.

Всех похвал достойна Нина —

И не только в именины.

Чтоб с днем Ангела поздравить,

Радость Ниночке доставить,

Приготовили подарок —

Пусть твой праздник будет ярок!