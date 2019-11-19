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"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусе

"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусе
09:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости Украины:Жена президента Украины откровенно рассказала, как привыкала к публичности.

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что публика ее тяготит, поэтому ей комфортнее оставаться в тени.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналу Vogue Ukraine.

По словам жены главы украинского государства, в первую очередь, публичность - это как раз прерогатива Владимира Зеленского. Однако она отмечает, что в связи с новым статусом, ей тоже не редко нужно выходить в свет.

"Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере", - поделилась Зеленская, при этом отметив, что публичность или общение с прессой ни является для нее стрессом.

"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)

Среди проблем, с которыми столкнулась жена Зеленского, - нехватка времени для себя.

"Для уединения осталась ванная комната", - пошутила первая леди. 

При этом она подчеркивает, что польза от новшества в ее жизни все же есть. Одна из них является преимущество в привлечении внимания людей к важным социальным вопросам.

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Владимир Зеленский, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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