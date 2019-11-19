"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусе

Новости Украины:Жена президента Украины откровенно рассказала, как привыкала к публичности.

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что публика ее тяготит, поэтому ей комфортнее оставаться в тени.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналу Vogue Ukraine.

По словам жены главы украинского государства, в первую очередь, публичность - это как раз прерогатива Владимира Зеленского. Однако она отмечает, что в связи с новым статусом, ей тоже не редко нужно выходить в свет.

"Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере", - поделилась Зеленская, при этом отметив, что публичность или общение с прессой ни является для нее стрессом.

Среди проблем, с которыми столкнулась жена Зеленского, - нехватка времени для себя.

"Для уединения осталась ванная комната", - пошутила первая леди.

При этом она подчеркивает, что польза от новшества в ее жизни все же есть. Одна из них является преимущество в привлечении внимания людей к важным социальным вопросам.