"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусе

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что публика ее тяготит, поэтому ей комфортнее оставаться в тени.
Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналу Vogue Ukraine.
По словам жены главы украинского государства, в первую очередь, публичность - это как раз прерогатива Владимира Зеленского. Однако она отмечает, что в связи с новым статусом, ей тоже не редко нужно выходить в свет.
"Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере", - поделилась Зеленская, при этом отметив, что публичность или общение с прессой ни является для нее стрессом.
Среди проблем, с которыми столкнулась жена Зеленского, - нехватка времени для себя.
"Для уединения осталась ванная комната", - пошутила первая леди.
При этом она подчеркивает, что польза от новшества в ее жизни все же есть. Одна из них является преимущество в привлечении внимания людей к важным социальным вопросам.